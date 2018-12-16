Lucescu takipte – Fotomaç – 16 Aralık 2018
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Lucescu takipte

Lucescu takipte

Dün akşam oynanan ve şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek olan Başakşehir-G.Saray karşılaşmasını izleyenler arasında önemli isimler de vardı.

Dün akşam oynanan ve şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek olan Başakşehir-G.Saray karşılaşmasını izleyenler arasında önemli isimler de vardı. A da, Stadı'ndaki mücadeleyi tribünden takip etti. Lucescu'nun özellikle genç oyuncuları dikkatle izlediği gözlendi.

  1. 16.12.2018
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