Lucescu takipte
Dün akşam oynanan ve şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek olan Başakşehir-G.Saray karşılaşmasını izleyenler arasında önemli isimler de vardı.
Dün akşam oynanan ve şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek olan Başakşehir-G.Saray karşılaşmasını izleyenler arasında önemli isimler de vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da, Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi tribünden takip etti. Lucescu'nun özellikle genç oyuncuları dikkatle izlediği gözlendi.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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