Lucescu takipte

Dün akşam oynanan ve şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek olan Başakşehir-G.Saray karşılaşmasını izleyenler arasında önemli isimler de vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da, Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi tribünden takip etti. Lucescu'nun özellikle genç oyuncuları dikkatle izlediği gözlendi.