Büyüksün Türkiye! – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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Büyüksün !

Büyüksün Türkiye!

Dün akşam oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında birbirinden anlamlı pankartlar vardı.

Dün akşam oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında birbirinden anlamlı pankartlar vardı. Evsahibi Turuncu-lacivertli futbolcular sahaya, "Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak #büyüksünTürkiye" yazılı pankartla çıktı. Başakşehirli futbolcuların bu pankartı tribünlerden de uzun süre alkış aldı.

  1. 16.12.2018
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