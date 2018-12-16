Büyüksün Türkiye!

Dün akşam oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında birbirinden anlamlı pankartlar vardı. Evsahibi Turuncu-lacivertli futbolcular sahaya, "Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak #büyüksünTürkiye" yazılı pankartla çıktı. Başakşehirli futbolcuların bu pankartı tribünlerden de uzun süre alkış aldı.