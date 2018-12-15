Zirve savaşı – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Zirve savaşı

Zirve savaşı

Sarı-kırmızılı takım, lideri deplasmanda mağlup ederek hem moral bulmak hem de puan farkını azaltıp zirveye yaklaşmak amacında.

, 'in 16. haftasında bugün deplasmanda lider ile karşı karşıya gelecek. Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. 'de sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı takım; 7 galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyetle 25 puan topladı. 33 puanlı lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunan ve ligde 7. sırada olan Aslan, mutlak 3 puan alıp zirve yarışından kopmak istemiyor. 'da dört futbolcu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Belhanda, ve Emre Akbaba'nın yanı sıra cezalı Donk, zorlu maçta forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise kart cezalısı Manuel Da Costa ile sakatlığı bulunan Alparslan kadroda yer almayacak.

3 İSİM GERİ DÖNÜYOR
Aslan'da cezaları biten 3 futbolcu Başakşehir'e karşı sahaya çıkabilecek. F.Bahçe derbisinden sonra 5 maç men verilen Ndiaye, Konya maçından sonra 3 maç ceza alan Serdar ile cezası nedeniyle müsabakasında oynayamayan Fernando cezasını tamamladı.

OZAN KABAK SINIRDA
Galatasaray'ın genç stoperi bugünkü maç öncesi kart cezası sınırında. Ozan, sarı görmesi durumunda gelecek haftaki sınavında forma giyemeyecek. Başakşehir'de de Emre Belözoğlu ve ceza sınırında bulunuyor.

TERİM VE ŞAŞ YİNE YOK
ile antrenör , cezaları nedeni ile bugün de kulübede yer alamayacaklar. Terim'in bu karşılaşma sonrası 4 maç cezası kalacak. 'ın ise Başakşehir mücadelesi haricinde 2 maçlık daha men cezası var.

KENDİNİZ GİBİ OYNAYIN
Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında oynanan baskılı futbolu tekrarlamaları halinde maçı kazanabilecekleri ifade ederek oyuncuları motive etti. Başakşehir'e karşı korkusuzca ve baskılı mücadele isteyen Terim'in, "Siz kendiniz gibi olup gerçek gücünüzü gösterirseniz oradan 3 puanla döneriz. Puan durumunu göz önüne getirin ona göre çıkın" dediği öğrenildi.

KİLİT ADAM FEGHOULİ
Porto maçında sezonun en iyi futbolunu oynayan Sofiane Feghouli'ye Başakşehir maçında büyük iş düşecek. Kanatlardan oyunu kurması ve liderlik konusunda tam yetki alan Cezayirli bu konuda teknik heyet ve takım arkadaşlarından büyük destek görüyor. Feghouli, bugün de hücumun kilit ismi olacak.

DEPLASMANDA KAYIP
Sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda çıktığı 7 maçın 4'ünü kaybetti. Dış sahada Ankaragücü, Antalya ve maçlarını kazanan Aslan, 4. haftadaki Trabzonspor, Akhisar, ve Beşiktaş maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. G.Saray, kaybettiği 4 mücadelede de gol atamadı; 10 gol yedi.

İki takım ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 20 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. G.Saray'ın 34, Başakşehir'in ise 31 golü var.

SON ZAFER 3 YIL ÖNCE
Galatasaray, Başakşehir'in stadındaki son galibiyetini 3 Ekim 2015'te aldı. Bu tarihten sonra Başakşehir'in evinde biri , ikisi lig olmak üzere 3 maça çıkan Cim-Bom 3 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol yiyen sarı-kırmızılı takım rakip kaleye sadece 2 gol gönderebildi.

  1. 15.12.2018
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