Zirve savaşı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda lider Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı takım; 7 galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyetle 25 puan topladı. 33 puanlı lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunan ve ligde 7. sırada olan Aslan, mutlak 3 puan alıp zirve yarışından kopmak istemiyor. Galatasaray'da dört futbolcu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba'nın yanı sıra cezalı Donk, zorlu maçta forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise kart cezalısı Manuel Da Costa ile sakatlığı bulunan Alparslan kadroda yer almayacak.



3 İSİM GERİ DÖNÜYOR

Aslan'da cezaları biten 3 futbolcu Başakşehir'e karşı sahaya çıkabilecek. F.Bahçe derbisinden sonra 5 maç men verilen Ndiaye, Konya maçından sonra 3 maç ceza alan Serdar ile sarı kart cezası nedeniyle Rize müsabakasında oynayamayan Fernando cezasını tamamladı.



OZAN KABAK SINIRDA

Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak bugünkü maç öncesi kart cezası sınırında. Ozan, sarı görmesi durumunda gelecek haftaki Sivas sınavında forma giyemeyecek. Başakşehir'de de Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



TERİM VE ŞAŞ YİNE YOK

Teknik direktör Fatih Terim ile antrenör Hasan Şaş, cezaları nedeni ile bugün de kulübede yer alamayacaklar. Terim'in bu karşılaşma sonrası 4 maç cezası kalacak. Hasan Şaş'ın ise Başakşehir mücadelesi haricinde 2 maçlık daha men cezası var.



KENDİNİZ GİBİ OYNAYIN

Teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında oynanan baskılı futbolu tekrarlamaları halinde maçı kazanabilecekleri ifade ederek oyuncuları motive etti. Başakşehir'e karşı korkusuzca ve baskılı mücadele isteyen Terim'in, "Siz kendiniz gibi olup gerçek gücünüzü gösterirseniz oradan 3 puanla döneriz. Puan durumunu göz önüne getirin ona göre çıkın" dediği öğrenildi.



KİLİT ADAM FEGHOULİ

Porto maçında sezonun en iyi futbolunu oynayan Sofiane Feghouli'ye Başakşehir maçında büyük iş düşecek. Kanatlardan oyunu kurması ve liderlik konusunda tam yetki alan Cezayirli bu konuda teknik heyet ve takım arkadaşlarından büyük destek görüyor. Feghouli, bugün de hücumun kilit ismi olacak.



DEPLASMANDA KAYIP

Sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda çıktığı 7 maçın 4'ünü kaybetti. Dış sahada Ankaragücü, Antalya ve Kayseri maçlarını kazanan Aslan, 4. haftadaki Trabzonspor, Akhisar, Malatya ve Beşiktaş maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. G.Saray, kaybettiği 4 mücadelede de gol atamadı; 10 gol yedi.



İki takım ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 20 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. G.Saray'ın 34, Başakşehir'in ise 31 golü var.



SON ZAFER 3 YIL ÖNCE

Galatasaray, Başakşehir'in stadındaki son galibiyetini 3 Ekim 2015'te aldı. Bu tarihten sonra Başakşehir'in evinde biri Türkiye Kupası, ikisi lig olmak üzere 3 maça çıkan Cim-Bom 3 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol yiyen sarı-kırmızılı takım rakip kaleye sadece 2 gol gönderebildi.