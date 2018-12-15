Yunus Akgün kapışması – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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kapışması

Yunus Akgün kapışması
'ın genç yıldızları gözlem altında. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio ve Roma 'ü istiyor. Laziosiamo, Başkent'in iki dev kulübünün 18'lik oyuncu için nabız yokladığını yazdı. Haberin detayında Lazio'nun transferde önde olduğu belirtildi.
  1. 15.12.2018
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