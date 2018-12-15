Özkurt: Men ihtimali sıfır – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Özkurt: Men ihtimali sıfır

Özkurt: Men ihtimali sıfır
CAS Hakemi ve uzman hukukçu Emin Özturk, 'nın Milan kararı sonrası 'ın durumunu değerlendirdi. Milan'a para cezası ve geleceğe yönelik ihtar gelmesi üzerine konuşan Özkurt "Bu karar sonrası UEFA'dan Galatasaray'a men cezası gelme ihtimali sıfırlandı. Artık bu defter kapandı" dedi.
  1. 15.12.2018
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