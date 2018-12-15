Mariano, Flamengo’ya – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Mariano, Flamengo’ya
Aslan'ın sağ beki 'ya kanca atmıştı. Yorumcu Fabio Azevedo son bilgileri paylaştı: "Mariano, Flamengo'da oynamaya sıcak bakıyor. Bunu kulübüne de anlattı. Bunun üzerine G.Saray ve Flamengo masaya oturdu. Anlaşma sağlanırsa Mariano, 'ya dönecek"
  1. 15.12.2018
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