Kalsa bir dert gitse bir dert – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kalsa bir dert gitse bir dert

Kalsa bir dert gitse bir dert
'ın sezon başı Akhisar'dan aldığı 'a Fransız ekibi Amiens talip. Ancak Yuto Nagatomo, 9-23 Ocak tarihleri arasında Asya Konfederasyon Şampiyonası'nda olacak. Ömer ile ilgili son kararı son karar 'e bırakılacak.
  1. 15.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kalsa bir dert gitse bir dert haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN