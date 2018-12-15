İrfan Can, Galatasaray'a karşı ilk golünü attı
Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a karşı kariyerindeki ilk golünü Medipol Başakşehir forması altında attı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in tek golünü 18. dakikada başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci attı. İrfan, bu golle aynı zamanda kariyerindeki bir ilki de yaşamış oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk golünü bu mücadelede kaydetti.
İrfan Can, daha önce sarı-kırmızılılara karşı Gençlerbirliği ve M. Başakşehir formaları altında 8 maça çıkmıştı.
BU SEZON 3. GOLÜ
Genç futbolcu, Galatasaray karşısındaki golüyle bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu. İrfan, daha önce BB Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında fileleri havalandırmıştı.. Turuncu-lacivertli oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.
- 15.12.2018 21:21
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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