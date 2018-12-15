İrfan Can, Galatasaray'a karşı ilk golünü attı – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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, 'a karşı ilk golünü attı

<a href="/index/irfan-can?id=85f3711c-3742-40f6-ba7d-6c555c8fa564" class="" rel="tag">İrfan Can</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a karşı ilk golünü attı

'in başarılı orta sahası İrfan , 'a karşı kariyerindeki ilk golünü forması altında attı.

'in başarılı orta sahası İrfan , 'a karşı kariyerindeki ilk golünü forması altında attı.

'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in tek golünü 18. dakikada başarılı orta saha oyuncusu Kahveci attı. İrfan, bu golle aynı zamanda kariyerindeki bir ilki de yaşamış oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk golünü bu mücadelede kaydetti.

, daha önce sarı-kırmızılılara karşı ve M. Başakşehir formaları altında 8 maça çıkmıştı.

BU SEZON 3. GOLÜ
Genç futbolcu, Galatasaray karşısındaki golüyle bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu. İrfan, daha önce BB Erzurumspor ve maçlarında fileleri havalandırmıştı.. Turuncu-lacivertli oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.
  1. 15.12.2018 21:21
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