Galatasaray ligde 4 maçtır 3 puan alamıyor
Galatasaray, Başakşehir beraberliği ile birlikte Süper Lig’de son 4 maçta da 3 puan alamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan önce ligde oynadığı 3 müsabakada da galibiyet elde edememişti. Ligde en son 12. haftada Kayserispor'u mağlup eden Aslan, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile berabere kalırken, Beşiktaş'a yenildi.
- 15.12.2018 21:23
-
Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
-
Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
-
Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Galatasaray ligde 4 maçtır 3 puan alamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.