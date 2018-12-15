Galatasaray ligde 4 maçtır 3 puan alamıyor – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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ligde 4 maçtır 3 puan alamıyor

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> ligde 4 maçtır 3 puan alamıyor

, beraberliği ile birlikte ’de son 4 maçta da 3 puan alamadı.

, beraberliği ile birlikte 'de son 4 maçta da 3 puan alamadı.

'in 16. haftasında , deplasmanda mücadele ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan önce ligde oynadığı 3 müsabakada da galibiyet elde edememişti. Ligde en son 12. haftada 'u mağlup eden Aslan, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, , ve Başakşehir ile berabere kalırken, 'a yenildi.
  1. 15.12.2018 21:23
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