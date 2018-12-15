Galatasaray, Başakşehir’i deplasmanında 4 maçtır yenemiyor
Galatasaray, Medipol Başakşehir’i deplasmanda 4 maçtır mağlup edemiyor. Sarı-kırmızılılar en son 3 Ekim 2015’te sahadan galip ayrılmıştı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Başakşehir deplasmanındaki kötü serisini devam ettirdi. Aslan en son 3 Ekim 2015 yılında Süper Lig'de oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti. Bu müsabakanın ardından 2 lig, 1 de Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 3 maçta da rakibine mağlup olmuştu.
- 15.12.2018 21:16
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Galatasaray, Başakşehir’i deplasmanında 4 maçtır yenemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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