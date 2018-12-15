Galatasaray, Başakşehir’i deplasmanında 4 maçtır yenemiyor – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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, ’i deplasmanında 4 maçtır yenemiyor

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>’i deplasmanında 4 maçtır yenemiyor

, Medipol ’i deplasmanda 4 maçtır mağlup edemiyor. Sarı-kırmızılılar en son 3 Ekim 2015’te sahadan galip ayrılmıştı.

, Medipol 'i deplasmanda 4 maçtır mağlup edemiyor. Sarı-kırmızılılar en son 3 Ekim 2015'te sahadan galip ayrılmıştı.

, Spor Toto 'in 16. haftasında 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Başakşehir deplasmanındaki kötü serisini devam ettirdi. Aslan en son 3 Ekim 2015 yılında 'de oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti. Bu müsabakanın ardından 2 lig, 1 de 'nda deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 3 maçta da rakibine mağlup olmuştu.
  1. 15.12.2018 21:16
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