Eren Derdiyok bu sezonki 9. golünü attı – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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bu sezonki 9. golünü attı

Eren Derdiyok bu sezonki 9. golünü attı

’ın forveti , karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 6., toplamda da 9. golünü attı.

'ın forveti , karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 6., toplamda da 9. golünü attı.

Spor Toto 'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok sahneye çıktı. Müsabakanın 31. dakikasında kazanılan penaltının başına geçen Eren'in kaleci Mert'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de 6. golünü kaydetti.

Bu sezon 17 resmi müsabakaya çıkan Eren Derdiyok, Süper Lig'de 6, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Süper Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 9 gol atmayı başardı.
  1. 15.12.2018 21:16
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