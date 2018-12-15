Eren Derdiyok bu sezonki 9. golünü attı
Galatasaray’ın forveti Eren Derdiyok, Başakşehir karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 6., toplamda da 9. golünü attı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok sahneye çıktı. Müsabakanın 31. dakikasında kazanılan penaltının başına geçen Eren'in kaleci Mert'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de 6. golünü kaydetti.
Bu sezon 17 resmi müsabakaya çıkan Eren Derdiyok, Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve TFF Süper Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 9 gol atmayı başardı.
- 15.12.2018 21:16
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Eren Derdiyok bu sezonki 9. golünü attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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