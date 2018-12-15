Boca’da rota Muslera oldu – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Boca’da rota Muslera oldu

Boca’da rota Muslera oldu
Sarı-kırmızılılar sıcak para arıyor. Geçen sezon devre arasında Badou Ndiye'yi 'ye satan yönetim bu kez de kulüp efsanesi ile yollarını ayırabilir. Uruguaylı eldivene talip. 15 milyon euro'da indirim istiyorlar.
  1. 15.12.2018
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