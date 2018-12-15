Başakşehir ile Galatasaray yenişemedi! MAÇ ÖZETİ | GOLLER | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'in golünü 18'inci dakikada İrfan Can Kahveci atarken, Galatasaray'ın golünü 30'uncu dakikada penaltıdan Eren Derdiyok kaydetti.

18'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda İrfan Can Kahveci'nin şutu Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

24'üncü dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza sahası sağ çaprazından Onyekuru şutunu kaleye gönderdi ancak Mert Günok topu kornere gönderdi.

30'uncu dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Mert Günok'un N'Diaye'ye müdahalesinde hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eren Derdiyok skoru eşitledi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

60'ıncı dakikada Napoleoni'nin kaleyi sol çaprazdan gördüğü pozisyonda yerden içeri çevirdiği topa Bajic etkili bir vuruş yapamadı ve kaleci Muslera topu kontrol etti.

71'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın ortasına Elia'nın arka direkteki vuruşu üstten auta gitti.

82'nci dakikada Mossoro'nun ceza sahası içinden çektiği şut Muslera'dan döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

89'uncu dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'nin içeri kestiği topa arka direkte Onyekuru'nun vuruşu Mert Günok'ta kaldı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

LUCESCU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Medipol Başakşehir'in evinde Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.

EMRE VE EPUREANU, ALANYASPOR DEPLASMANINDA CEZALI

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, Galatasaray mücadelesinde gördükleri sarı kartlarla birlikte ligin ilk yarısının son mücadelesi olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

ABDURRAHIM ALBAYRAK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, deplasmanda 1 - 1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu belirten Albayrak, "Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Aradaki puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. Ondan önce de pozisyona girdik ama atamadık. İlk yarının bitmesine 1 maç kaldı. Ona hazırlanacağız. Ocak ayında da yapılanmaya gideceğiz" dedi.

Albayrak, Porto karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamaların eleştirilmesinin hatırlatılması üzerine de, "Bu maçı düşünerek hocamız içeride futbolculara çok güzel bir konuşma yaptı. Oynadıkları güzel futboldan dolayı bütün arkadaşları tebrik ettik. Bunu farklı noktalara çektiler. Canları sağ olsun. Söyleyecek bir şey yok. Bizim bütün gayemiz, emeğimiz takımı bu maça hazırlamak ve takıma moral vermek içindi. Soyunma odalarını karıştırmam. Bu kulübe 5 yıl geldim, 5'inde de şampiyon olduk. Bu 6'ncı yıl. Bunda da şampiyon olacağız. O zaman bu konuşanlar üzülecek" şeklinde konuştu.

Devre arasında oyundan alınan Garry Rodrigues'in sakatlığı olup olmadığının sorulması üzerine de Sarı-kırmızılı yönetici, "Kayarak müdahale ettiğinde ayağını gerdi. Yırtık olabilir. Tedbir amaçlı çıkarıldı. İnşallah bir şey yoktur" diye konuştu.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 90+1 Soner Aydoğdu), Napoleoni (Dk. 67 Elia), Bajic (Dk. 67 Adebayor)

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, N'Diaye, Rodrigues (Dk. 46 Selçuk İnan), Onyekuru, Feghouli, Eren Derdiyok (Dk. 83 Linnes)

GOLLER: Dk 18 İrfan (Medipol Başakşehir)- Dk. 30 (P) Eren Derdiyok (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Caiçara (Medipol Başakşehir) - Serdar Aziz, Fernando (Galatasaray)