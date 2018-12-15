Başakşehir-Galatasaray maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Başakşehir - maçının VAR'ı oldu

Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu

’in 16. haftasında 'in bu akşam sahasında ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi oldu.

, 'in 16. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kerem Ersoy yer alacak.

Bu kararın açıklanmasının ardından Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı sonrası Barış Şimşek hakkında açıklamaları gündeme geldi. Barış Şimşek, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak görev yapmıştı.


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  1. 15.12.2018 12:01
  2. Güncelleme: 15.12.2018 12:17
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