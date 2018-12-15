Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.
Zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kerem Ersoy yer alacak.
Bu kararın açıklanmasının ardından Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı sonrası Barış Şimşek hakkında açıklamaları gündeme geldi. Barış Şimşek, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak görev yapmıştı.
- 15.12.2018 12:01
- Güncelleme: 15.12.2018 12:17
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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