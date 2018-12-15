Fatih Terim'in cesur bir kararla sahaya sürdüğü isimlerden olan Ozan Kabak hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Tam tersine bu sezon Cimbom'un şu ana kadar ayakta kalan 1 numaralı oyuncusu. 18 yaşındaki oyuncunun performansı kısa sürede Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. İtalyanlardan sonra İngiliz kulüpleri de peşine düştü.



20 MİLYON EURO!

GENÇ stoperle İtalya'dan Roma ve İnter ilgileniyordu. Premier Lig'den ise en yakın ilgi şu ana kadar Arsenal'den gelmişi. Mourinho'nun scout ekibi de Ozan Kabak'ın gelişimini izledikten sonra "Alınsın" şeklinde rapor yazdı. G.Saray sözleşmesini uzatıp, serbest kalır maddesine 20 milyon euro yazacak.

