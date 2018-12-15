Avrupa’nın gözdesi Ozan Kabak – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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’nın gözdesi

<a href="/index/avrupa?id=e5196dd8-98e8-4283-941d-9916d698189f" class="" rel="tag">Avrupa</a>’nın gözdesi <a href="/index/ozan-kabak?id=aa5dd677-cb9e-49b7-8a20-cb28804736df" class="" rel="tag">Ozan Kabak</a>

G.Saray’ın 18 yaşındaki genç stoperine M.United da talip oldu. piyasası netleşmeden elinden çıkarmayacak

'in cesur bir kararla sahaya sürdüğü isimlerden olan hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Tam tersine bu sezon Cimbom'un şu ana kadar ayakta kalan 1 numaralı oyuncusu. 18 yaşındaki oyuncunun performansı kısa sürede devlerinin de ilgisini çekti. İtalyanlardan sonra İngiliz kulüpleri de peşine düştü.

20 MİLYON EURO!
GENÇ stoperle 'dan Roma ve İnter ilgileniyordu. 'den ise en yakın ilgi şu ana kadar 'den gelmişi. Mourinho'nun scout ekibi de 'ın gelişimini izledikten sonra "Alınsın" şeklinde rapor yazdı. G.Saray sözleşmesini uzatıp, serbest kalır maddesine 20 milyon euro yazacak.

  1. 15.12.2018
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