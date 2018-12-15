Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında kendi sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı lider olduklarını hatırlatarak, "Bugün derbi maçı oynadık. Lideriz, 8 puan öndeyiz, 68 dakika top oyunda kalmış bu çok güzel bir şey. Derbi standartlarının üzerinde bir oyundu. İkinci yarı itibarıyla pas sayısını arttırarak, saha dağılımını doğru yaparak, rakipten fazla topa sahip olup daha fazla pozisyona girdik. Oyunun gücünü ikinci yarı net bir şekilde gösterdik. Galatasaray takımı şiddetli baskı yapıyordu, pasla bu baskıyı kırdık. Bazen erken final pası attık. Son şampiyonla berabere kaldık. Kazansak da kaybetsek de lig bitmiyordu. Oyuncularım maçın genelinde doğru işler yapmaya çalıştılar. Oyuncularımı bu anlamda tebrik ediyorum. Geçen hafta ilk yarıyı lider tamamlamayı garantilemiştik, puan farkını koruyarak önümüzdeki son maçı kazanarak ilk yarıyı sağlıklı bir şekilde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"ARDA HENÜZ HAZIR DEĞİL"



Galatasaray karşısında sonradan oyuna dahil olan Emmanuel Adebayor ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Avcı, "Bajic de Adebayor da bizim için çok değerli oyuncular. Son 7 maçtır Bajic oynadı ve 6 maçı kazandık. Hazırlık kampında Adebayor'un hastalığı vardı. Adebayor da bugün taktik disiplin açısından çok iyiydi. Rakip analizine göre bunun değerlendirmesini yapacağız. Oyuna girdikten sonra takımımıza katkı sağladığı için tebrik ediyorum" dedi.



Arda Turan'ın süre almamasına değinen Avcı, "Arda henüz hazır değil. Devre arası kampında hazır hale gelecektir. İkinci yarıdan itibaren ondan faydalanmak istiyorum" diye konuştu.



"DESTEKTEN ŞAMPİYON OLDUK MU? OLSAYDIK HERHALDE O ZAMAN OLURDUK"



"Medipol Başakşehir'in kollandığı algısı olduğu iddia ediliyor. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir" sorusuna deneyimli çalıştırıcı, "Bunun cevabını oynanan oyun, oyun kalitesi veriyor. Bugün Türkiye'de ya da Avrupa'da bazı istatistiklere baktığınızda, ligin en fazla topa sahip olan, en fazla ceza sahasına giren, en fazla pas yapan takımı durumundayız. Geçen yıl 34 hafta yarışın içinde vardık. Destekten şampiyon olduk mu? Olsaydık herhalde o zaman olurduk. Sahada emek veriliyor. Türk futbolunda bu senaryolarda takılıp kalacaksak bir gram mesafe katedemeyiz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben ve ekibim bunun dışarıda saygısını alıyoruz."



GALATASARAY, BASIN TOPLANTISINA KATILMADI



Öte yandan Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçına takımın başında çıkan Levent Şahin, basın toplantısına katılım göstermedi. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın ardından verilen cezalara tepki nedeniyle bir süredir basın toplantılarına ve yayıncı kuruluşa katılım göstermeyen Galatasaray, bu tutumunu Medipol Başakşehir maçında da sürdürdü.