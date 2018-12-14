Sarı-kırmızılıların iki genç yıldızı Ozan Kabak ve Yunus Akgün, performanslarıyla isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. 18'lik iki genç transfermarkt'ın hazırladığı, Şampiyonlar Ligi'nin 20 yaş altı en iyi 11'inde kendilerine yer buldu.

Kadroda 5 futbolcusu bulunan Monaco'dan sonra sadece Galatasaray'ın birden fazla futbolcusu bulunuyor.

İşte o 11;