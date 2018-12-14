Galatasaray'ın iki yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gündem oldu!
Galatasaray'ın genç yıldızları Ozan Kabak ve Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nin 20 yaş altı futbolcularından oluşan en iyi 11'ine girdi.
Sarı-kırmızılıların iki genç yıldızı Ozan Kabak ve Yunus Akgün, performanslarıyla isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. 18'lik iki genç transfermarkt'ın hazırladığı, Şampiyonlar Ligi'nin 20 yaş altı en iyi 11'inde kendilerine yer buldu.
Kadroda 5 futbolcusu bulunan Monaco'dan sonra sadece Galatasaray'ın birden fazla futbolcusu bulunuyor.
İşte o 11;
- 14.12.2018 13:15
- Güncelleme: 14.12.2018 17:23
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Galatasaray'ın iki yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gündem oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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