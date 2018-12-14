Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar hâlinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştiren sarı kırmızılılar yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.
Sarı kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ile yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 14.12.2018 20:21
-
Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
-
Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
-
Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.