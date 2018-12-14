Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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, maçına hazır

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

, 'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

, 'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar hâlinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştiren sarı kırmızılılar yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.

Sarı kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ile yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 14.12.2018 20:21
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