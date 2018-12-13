Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanın koordinasyon sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alan oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmanın, yenilenme koşusu ve soğuma ile tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.
- 13.12.2018 14:43
- Güncelleme: 13.12.2018 15:24
-
Uwe Rösler: "Beşiktaş bizden daha stresli olacak"
Toplam 1
Yorum
Mustafa Olçay İlk defa bir Türk takımıyla oynayacaksın ve tarih nasıl yazılır öğreneceksin.! sonra ömrün yeterse kendi evinde uygulamaya çalışacaksın...
-
Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 2
Yorum
Mustafa Olçay parayı aldım diyosun yani ...
-
Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 2
Yorum
Dost Cocu dan önce Comali gitmeliydi.
Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.