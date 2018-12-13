Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın koordinasyon sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alan oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmanın, yenilenme koşusu ve soğuma ile tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.