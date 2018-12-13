Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
13 Aralık 2018, Perşembe
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'da maçı hazırlıkları

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a> maçı hazırlıkları

Futbol Takımı, 'in 16. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın koordinasyon sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alan oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmanın, yenilenme koşusu ve soğuma ile tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

  1. 13.12.2018 14:43
  2. Güncelleme: 13.12.2018 15:24
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