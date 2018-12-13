Galatasaray'da hedef Başakşehir!
13 Aralık 2018, Perşembe
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'da hedef !

<a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da hedef <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>!

Porto’ya yenilse de -Lokomotiv maçından istediğini alan Aslan gözünü lige çevirdi. Tek düşünce ’i yenip farkı 5’e indirmek.

, Şampiyonlar Ligi'nde son maçta evinde Porto'ya yenilse de 'nin 'yı devirmesiyle biletini aldı. Avrupa Kupaları'nda yola devam edecek olan Cimbom şimdi gözünü 'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 8 puan gerisine düştükleri 'i deplasmanda mağlup ederek hem farkı indirmek hem de yeniden yarışa ortak olmaya çalışacak.

ARALIK'TA LİG BİTER

Cimbom, hafta sonunda 'e yenilmesi halinde rakibinin 11 puan gerisine düşecek ve Aralık ayında lig yarışından kopacak. de oyuncularına bu durumu net şekilde anlatarak tam konsantrasyon isteyecek. Sarı-kırmızılı futbolcuların da son Porto maçındaki oyun sonrası morallerinin yükseldiği ifade ediliyor. Şampiyon unvanını korumak için 3 puan isteyen hazırlıklara da başladı.

İMPARATOR 15 YIL SONRA

Cimbom'a 2000 yılında Kupası'nı kazandıran teknik direktör , son olarak bu organizasyonda 2003-04 sezonunda boy göstermişti. İmparator, bu sezon Kupa 2'yi bir kez daha kazanmak için uğraşacak.

TEK TESELLİ OZAN KABAK

Galatasaray, kura şansıyla nispeten kolay bir gruba düşmüştü. Ancak kötü performans gösterdi. Bu sezonun en büyük kazancı 'ın Avrupa piyasasına adını net şekilde duyurması oldu. Birçok dev kulüp peşinde düştü.

O KUPAYI ALABİLİRİZ

Aslan'ın orta sahasındaki yıldızı , basınına konuştu. "Daha iyisini yapmak için Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. O kupayı alabiliriz. Bu kulübün tarihinde UEFA Kupası var. Biz de 19 yıl sonra Avrupa Ligi kupasını müzeye taşıyabiliriz" diye konuştu.

DEVLER LİGİ'NDEN 34.2 MİLYON EURO

Katılım bedeli: 15.25 milyon Euro
Performans geliri: 3.78 milyon Euro
Katsayı geliri: 7.75 milyon Euro
Yayın havuzu: 7.50 milyon Euro
Toplam: 34.2 milyon Euro

  1. 13.12.2018
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