Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son maçta evinde Porto'ya yenilse de Schalke'nin Lokomotiv Moskova'yı devirmesiyle Avrupa Ligi biletini aldı. Avrupa Kupaları'nda yola devam edecek olan Cimbom şimdi gözünü Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 8 puan gerisine düştükleri Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek hem farkı indirmek hem de yeniden yarışa ortak olmaya çalışacak.



ARALIK'TA LİG BİTER



Cimbom, hafta sonunda Başakşehir'e yenilmesi halinde rakibinin 11 puan gerisine düşecek ve Aralık ayında lig yarışından kopacak. Fatih Terim de oyuncularına bu durumu net şekilde anlatarak tam konsantrasyon isteyecek. Sarı-kırmızılı futbolcuların da son Porto maçındaki oyun sonrası morallerinin yükseldiği ifade ediliyor. Şampiyon unvanını korumak için 3 puan isteyen Galatasaray hazırlıklara da başladı.



İMPARATOR 15 YIL SONRA



Cimbom'a 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandıran teknik direktör Fatih Terim, son olarak bu organizasyonda 2003-04 sezonunda boy göstermişti. İmparator, bu sezon Kupa 2'yi bir kez daha kazanmak için uğraşacak.



TEK TESELLİ OZAN KABAK



Galatasaray, kura şansıyla nispeten kolay bir gruba düşmüştü. Ancak kötü performans gösterdi. Bu sezonun en büyük kazancı Ozan Kabak'ın Avrupa piyasasına adını net şekilde duyurması oldu. Birçok dev kulüp peşinde düştü.



O KUPAYI ALABİLİRİZ



Aslan'ın orta sahasındaki yıldızı Fernando, Brezilya basınına konuştu. Fernando "Daha iyisini yapmak için Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. O kupayı alabiliriz. Bu kulübün tarihinde UEFA Kupası var. Biz de 19 yıl sonra Avrupa Ligi kupasını müzeye taşıyabiliriz" diye konuştu.



DEVLER LİGİ'NDEN 34.2 MİLYON EURO



Katılım bedeli: 15.25 milyon Euro

Performans geliri: 3.78 milyon Euro

Katsayı geliri: 7.75 milyon Euro

Yayın havuzu: 7.50 milyon Euro

Toplam: 34.2 milyon Euro