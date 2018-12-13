Galatasaray'da dün Divan toplantısı vardı. Bazı üyeler ve Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu "2018 yılını mali, idari ve sportif açıdan başarılı geçirmedik. Gerek üye alımı gerekse yaşanan sorunlar yumağı gerekse de haksızlığa uğradığımız futbol maçları sonrasında yaşanan krizler doğru yönetilmedi" dediler.



Başkan Mustafa Cengiz, Manchester'da olduğu için yönetim adına başkan yardımcısı Yusuf Günay bu eleştirilere cevap verdi: "2018 yılında şampiyon olduk. Transferde 1.5 milyon euro artı verdik. Kadın basketbol takımımız EuroCup'ta birinci. Bunlar başarı değil mi? Yönetim olarak samimiyetle çalışıyoruz"



ÜYELER NELER DEDİ?



ALİ FATİNOĞLU: "Böyle giderse Fener'den beter oluruz. Fatih Terim o gün sahaya girdiği için şimdi 7. sıradayız. İnşallah Ozan'ı da Gomis gibi saçma bir paraya satmazlar."



HAYRİ KOZAK: "Kemerburgaz arazisi feda edilemez. Şimdi transfer dönemi geliyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yahu durun para nerede?"



AYHAN ÖZMIZRAk: "Sayın Albayrak, maç sonunda "Bizim soyunma odasında alkış tufanı koptu" dediniz. Yanlış soyun ma odasına mı girdiniz?"



BORÇ 1.3 MİLYAR TL



Galatasaray ve bağlı ortaklarının borcunun 2 milyar 971 milyon TL olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün borç-alacak farkının 1 milyar 299 milyon 800 bin TL olduğu belirtildi.



'HERHALDE PORTO ZAFERİNİ KUTLADILAR'



Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 6 yöneticiden 4'ünün toplantıya geç kalmasını eleştirdi. Hamamcıoğlu, Abdurrahim Albayrak'ın gazetecilere verdiği yemeğe göndermede bulunarak "Herhalde Porto zaferini kutlamak için bir araya geldiler" ifadesini kullandı.