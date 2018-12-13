Fatih Terim ateşi yaktı!
Porto maçının ardından kaçan gollere yanan Fatih Terim, devre arasında büyük bir değişime imza atacaklarını söyledi.
POZİSYONLAR BOŞA GİTTİ
Galatasaray, Porto karşısında 2003-04 sezonundan bu yana en fazla net gol pozisyonuna girdiği (6) ve en fazla net gol pozisyonunu gole çeviremediği (4) maçı oynadı. Eren yine hedefteydi.
PORTO MAÇI UMUT OLDU
Maıcon, Porto yenilgisini Portekiz TV'sine değerlendirdi. Brezilyalı yıldız, "Porto'ya karış oynadığımız iyi futbol Avrupa Ligi için bize umut oldu. Grubu birinci sırada tamamlayan Porto'yu da kutluyorum" dedi.
EMRE MÜJDESİ
Cımbom'un sakatları dönüş yolunda. Belhanda dün sahada ve salonda çalıştı, Sinan Gümüş de koşu yaptı. Alçısı 10 gün önce alınan Emre Akbaba ise salonda çalıştı.
NAGATOMO GİDİYOR
Galatasaray'da Yuto Nagatomo da eksikler arasına eklenecek. Yaşadığı akciğer sönmesi rahatsızlığının ardından takıma katılan Japon yıldız, 9-21 Ocak arasında Asya Kupası'nda olacak. Bu nedenle devre arası kampına katılamayacak.
ALBAYRAK ELEŞTİRİLERE İSYAN ETTİ
Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Porto maçından sonra 'Soyunma odasında alkış koptu' açıklamasına gelen eleştirilere cevap verdi. Zor bir süreç yaşadıklarını belirten Albayrak, "Önümüzde çok önemli iki maç var. Hocamızla Başakşehir maçı öncesi moral vermek istedik. Suç işlediğimizi zannetmiyorum" dedi.
LİDERLİĞİ ANLATTI
2.000'e yakın iş liderinin katılımıyla gerçekleştirilen Marka 2018 Konferansı'nda Fernando Muslera sahadaki liderliğini anlattı. Başarılı eldiven, Vazgeçmemeye odaklandığını ve hızlı karar verdiğini söyledi.
RAKİPLERDE SES YOK!
Dıvan'da destek isteyen Albayrak, "Her şeyden sonra ağlamaya kalkarsak bir yere varamayız. Bir yere varacaksak hep beraber varacağız. Bizden kötü olan takımlardan ses çıkmıyor" diyerek serzenişte bulundu.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
Fatih Terim ateşi yaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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