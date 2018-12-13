Fatih Terim ateşi yaktı!
13 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ateşi yaktı!

<a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> ateşi yaktı!

Porto maçının ardından kaçan gollere yanan , devre arasında büyük bir değişime imza atacaklarını söyledi.

, "Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Değişmesi gereken birçok şey var" ifadesini kullandı.

POZİSYONLAR BOŞA GİTTİ

, Porto karşısında 2003-04 sezonundan bu yana en fazla net gol pozisyonuna girdiği (6) ve en fazla net gol pozisyonunu gole çeviremediği (4) maçı oynadı. Eren yine hedefteydi.

PORTO MAÇI UMUT OLDU

Maıcon, Porto yenilgisini Portekiz TV'sine değerlendirdi. Brezilyalı yıldız, "Porto'ya karış oynadığımız iyi futbol Avrupa Ligi için bize umut oldu. Grubu birinci sırada tamamlayan Porto'yu da kutluyorum" dedi.

EMRE MÜJDESİ

Cımbom'un sakatları dönüş yolunda. dün sahada ve salonda çalıştı, de koşu yaptı. Alçısı 10 gün önce alınan Emre Akbaba ise salonda çalıştı.

NAGATOMO GİDİYOR

'da Yuto Nagatomo da eksikler arasına eklenecek. Yaşadığı akciğer sönmesi rahatsızlığının ardından takıma katılan Japon yıldız, 9-21 Ocak arasında Asya Kupası'nda olacak. Bu nedenle devre arası kampına katılamayacak.

ALBAYRAK ELEŞTİRİLERE İSYAN ETTİ

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Porto maçından sonra 'Soyunma odasında alkış koptu' açıklamasına gelen eleştirilere cevap verdi. Zor bir süreç yaşadıklarını belirten Albayrak, "Önümüzde çok önemli iki maç var. Hocamızla Başakşehir maçı öncesi moral vermek istedik. Suç işlediğimizi zannetmiyorum" dedi.

LİDERLİĞİ ANLATTI

2.000'e yakın iş liderinin katılımıyla gerçekleştirilen Marka 2018 Konferansı'nda sahadaki liderliğini anlattı. Başarılı eldiven, Vazgeçmemeye odaklandığını ve hızlı karar verdiğini söyledi.

RAKİPLERDE SES YOK!

Dıvan'da destek isteyen Albayrak, "Her şeyden sonra ağlamaya kalkarsak bir yere varamayız. Bir yere varacaksak hep beraber varacağız. Bizden kötü olan takımlardan ses çıkmıyor" diyerek serzenişte bulundu.
  1. 13.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ateşi yaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN