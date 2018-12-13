AS Monaco - Galatasaray: 76-71
13 Aralık 2018, Perşembe
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Monaco'yu geçemedi!

Galatasaray Monaco'yu geçemedi!

ULEB A Grubu 9'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda 'nın takımına 76-71 mağlup oldu.

Salle Gaston Medecin'de oynanan müsabakaya iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, mücadelenin ilk periyodunu 15-14, ilk yarıyı ise 39-37 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte adeta kontağı kapatan , rakip potaya yalnızca 9 sayı gönderirken kendi potasında ise 24 sayı gördü.

Karşılaşmanın final periyoduna ev sahibi ekibin 17 sayılık üstünlüğü ile girildi: 63-46. Son periyotta vitesi artıran sarı kırmızılı takım, savunmadaki sert oyunu ve hücumdaki isabetli basketleriyle farkı tek hanelere indirdi ve mücadeleyi son bir dakikaya taşıdı. Son dakikalarda rakibine üstünlük sağlayamayan Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 76-71 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer isimleri 18'er sayı üreten Galatasaraylı oyuncular Tai Webster ve oldu.


Sarı kırmızılı takım bu mağlubiyetle birlikte grupta 6'ncı kez sahadan boynu bükük ayrılmış oldu.

  1. 13.12.2018 09:31
  2. Güncelleme: 13.12.2018 09:36
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