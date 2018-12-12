Serveti elinin tersiyle itti – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Serveti elinin tersiyle itti

Serveti elinin tersiyle itti

Cimbom, 4 yenilgiyle 10.8 milyon euro’dan oldu. 4.2 milyon kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgiyle tamamlayan büyük bir gelirden oldu. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv'i ilk maçta yenerek 2.7 milyon euro'yu kasasına koymuştu. İstanbul'daki Schalke beraberliği de 1 milyon euro getirdi. Kaybedilen 4 maçta ise toplam 10.8 milyon euro'yu adeta elinin tersiyle etti. Aslan, gruplardan 3.7 milyon euro, Avrupa Ligi'ne katılımdan dolayı da 500 bin euro elde ederek toplamda 4.2 milyon euro'yu (25 milyon TL) kasasına koyabildi
  1. 12.12.2018
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