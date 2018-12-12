Serveti elinin tersiyle itti
Cimbom, 4 yenilgiyle 10.8 milyon euro’dan oldu. 4.2 milyon kazandı
- 12.12.2018
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 2
Yorum
baksoy Yeneceğiz.............. Yeneceğiz ?
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Ersun Yanal ile Fenerbahçe kavuşuyor!
Toplam 1
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joker62 E.Yanal etkisi ikinci yarı ile başlar.Umarım transferler E.Yanal ın belirlediği isimler olur
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Schalke'den Galatasaray'a mesaj: "Önemli değil"
Toplam 3
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BJKLİ rezillik :)
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