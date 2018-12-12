Galatasaray'ın D Grubu'ndaki rakiplerinden Schalke 04, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medyadan sarı kırmızılı ekibe mesaj gönderdi.
Galatasaray, D Grubu son maçında Porto'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, Lokomotiv Moskova'nın deplasmanda Schalke'ye 1-0 yenilmesi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Maçın ardından Alman ekibi, resmi twitter hesabından Galatasaray'lı bir paylaşımda bulundu.
Lokomotiv Moskova'ya golü atan Alessandro Schöpf'ün göz kırptığı görselle yapılan paylaşımda Schalke, Galatasaray'a "Önemli değil" mesajını gönderdi.
- 11.12.2018
- Güncelleme: 12.12.2018 01:37
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Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
Schalke'den Galatasaray'a mesaj: "Önemli değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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