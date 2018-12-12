Schalke'den Galatasaray'a mesaj: "Önemli değil"
14 Mart 2019, Perşembe
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'den Galatasaray'a mesaj: " değil"

Schalke'den Galatasaray'a mesaj: "Önemli değil"

Galatasaray'ın D Grubu'ndaki rakiplerinden 04, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medyadan sarı kırmızılı ekibe mesaj gönderdi.

Galatasaray, D Grubu son maçında Porto'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, Lokomotiv Moskova'nın deplasmanda 'ye 1-0 yenilmesi sonrası yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Maçın ardından Alman ekibi, resmi twitter hesabından Galatasaray'lı bir paylaşımda bulundu.

Lokomotiv Moskova'ya golü atan Alessandro Schöpf'ün göz kırptığı görselle yapılan paylaşımda Schalke, Galatasaray'a " değil" mesajını gönderdi.

  1. 11.12.2018
  2. Güncelleme: 12.12.2018 01:37
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