Plaket göndermesi – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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göndermesi

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Porto maçı öncesinde iki takımın yöneticileri bir araya geldi. Başkanı 'in yemekten sonra takdimi sırasında söylediği sözler dikkatlerden kaçmadı. Porto Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa'ya hediyesini veren Cengiz, " veriyoruz biliyorsunuz. Çıkışta aleyhimize konuşmaz inşallah" dedi , geçen hafta maçından önce de yeşil-mavililerin başkanı Hasan 'a vermişti. Ancak 'ın maç sonunda aleyhinde yaptığı açıklamalar nedeniyle iki kulüp arasındaki ipler gerilmişti.
  1. 12.12.2018
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