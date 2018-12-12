Olay yarattı – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Olay yarattı

Olay yarattı

önce kaçırdıklarıyla çıldırttı, sonra attığı golle özür diledi

'da Beşiktaş derbisinde yaptığı penaltı ile takımı yakan ve kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırtan , kötü futboluna devam etti. Sarı-kırmızılıların 10. dakikada penaltı beklediği pozisyon öncesinde ofsayta düşerek mutlak bir gole engel olan Derdiyok, Porto'nun bulduğu ilk golde adamını kaçırdı. Gurbetçi oyuncu 14'te Feghouli'nin 'al da at' dediği pozisyonu dışarı gönderdi. İkinci devrede kötü performansını sürdüren Eren, 58'de müsait pozisyonda yine topu dışarı atarak taraftarı kahretti. Eren, pozisyonlardan sonra yoğun şekilde ıslıklandı. Eren 65'te ağları sarsarak özür dilese de yenilgiyi engelleyemedi.
  1. 12.12.2018
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