Günay: "Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarı değil mi?"
12 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Günay: "Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarı değil mi?"

Günay: "Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarı değil mi?"

Kulübü Aralık ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan gelen; mali yönetim, ile olan anlaşmazlıklar, krizlerin yönetimi ve son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklar hakkındaki eleştirilere Başkan Yardımcısı 'dan cevap geldi.

Başkan Yardımcısı mali yapıyla ilgili yaptığı açıklamada, borçları azalttıklarını dile getirerek, "Bütün sporcuların maaşları zamanında ödüyoruz. Diğer rakiplerin önüne geçen bir yapıya kavuştuk. Bazı takımların sporcuları alacaklarını alamıyor diye sahaya çıkmıyor. Teşvik etmek yerin ümitsizliğe sevk etmek doğru değildir. Zor şartlar altında elde ettiğimiz mücadele sonrasında kazandık geçen yılki şampiyonluğu. En büyük başarı Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmektir. Daha önce yaptığımız anlaşmalardan dolayı 5 milyon Euro zarar edilmesi gerekiyordu, 147 milyon Euro zarar ettik. İmkanımız olmadığı halde yoğun çaba sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak başarı değil mi?" diye konuştu.


"SİZE YAKINDA BÜYÜK MÜJDELERİMİZ OLACAK"
, transfer harcamaları ile ilgili ise, " ile yapılan anlaşmalardan olayı eşit şartlarda mücadele etmedik. Anlaşma çerçevesinde bunları yapmak zorundayız. Avrupa kupalarına hak kazanılması bir başarıdır. 2018-2019 yılında şampiyon olacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz. biz geçen yılın 3'te 1 fiyatına takımlar oluşturduk. Kadınlar Eurocup'ta birinciyiz. Bu bir başarı değil mi? Erkeklerde voleybolda ikinciyiz. Geçen yıllara göre düşük rakamlar harcadık. Mali noktada sponsorluk konularında yoğun çaba içerisindeyiz. 'dan 'a kadar, sponsorluk yapısını da değiştireceğiz. yakında büyük müjdelerimiz olacak. Gelir getirici çalışmalar var. İlk defa 'fan zone' uygulamaları yapacağız. Ben ortada başarısızlık görmüyorum. Başarısızlık söz konusu değil" açıklamasında bulundu.


"TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 971 MİLYON TL"
Başkan Yardımcısı ise, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon , alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin olduğunu söyledi. , alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin TL olduğunu sözlerine ekledi.

  1. 12.12.2018 17:05
  2. Güncelleme: 12.12.2018 17:35
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Günay: "Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarı değil mi?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN