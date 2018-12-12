Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Manchester City ile masada
12 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Başkanı ile masada

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Manchester City ile masada

Kulübü Başkanı ağır eleştirilerin beklendiği bugünkü divan toplantısına katılmayacak ola başkan Cengiz, Kulübünün daveti üzerine sabah saatlerinde 'ye gitti.

Asistanaliz ve FutbolArena'da yer alan haberlere göre Cengiz, 'de Kulübü ile işbirliği toplantısına katılacak.
İngiliz kulübü ile yapılacak görüşmelere daha sonra teknik ekibin de katılmasının planlandığı öğrenildi. İngiliz devi ile yapılacak iş birliğinin son detaylarının görüşüleceği bu zirvenin ardından ile Manchester City'nin teknik heyetlerinin de ayrıca bir araya geleceği belirtildi. Öte yandan aylık divan toplantısı bugün Stadı'nda yapılacak.

toplantısına katılmayacak olan Galatasaray Başkanı , daha sonra ise Avrupa Ligi kura çekiminde sarı-kırmızılı kulübü temsil edecek.

  1. 12.12.2018 13:08
  2. Güncelleme: 12.12.2018 15:19
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Manchester City ile masada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN