Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Manchester City ile masada
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ağır eleştirilerin beklendiği bugünkü divan toplantısına katılmayacak ola başkan Cengiz, Manchester City Kulübünün daveti üzerine sabah saatlerinde İngiltere'ye gitti.
Asistanaliz ve FutbolArena'da yer alan haberlere göre Cengiz, İngiltere'de Manchester City Kulübü ile işbirliği toplantısına katılacak.
İngiliz kulübü ile yapılacak görüşmelere daha sonra teknik ekibin de katılmasının planlandığı öğrenildi. İngiliz devi ile yapılacak iş birliğinin son detaylarının görüşüleceği bu zirvenin ardından Galatasaray ile Manchester City'nin teknik heyetlerinin de ayrıca bir araya geleceği belirtildi. Öte yandan aylık divan toplantısı bugün Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.
Divan Kurulu toplantısına katılmayacak olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, daha sonra ise UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde sarı-kırmızılı kulübü temsil edecek.
- 12.12.2018 13:08
- Güncelleme: 12.12.2018 15:19
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
Yasama Bizim tekfur her şampiyonluktan sonra kendisini imparator zannedip havalara girince takım sefilleri oynamaya başladı. Suçlu Terim ve TFF dir
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
sami terime saygi sevgi seli mi dediniz yok yaw, bu kadar basarisiz birine mi sevgi seli, shalke sayesinde ancak uefa'da devam edebilen birisisin
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Fatih Terim'den takıma sert gönderme!
Toplam 2
Yorum
sami fenerbahce basarisiz sezon gecirince kimse Terim ve gs'in basarisizligindan soz etmiyor, fener resmen Terimi kurtardi.
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