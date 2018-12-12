Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Manchester City ile masada

Asistanaliz ve FutbolArena'da yer alan haberlere göre Cengiz, İngiltere'de Manchester City Kulübü ile işbirliği toplantısına katılacak.

İngiliz kulübü ile yapılacak görüşmelere daha sonra teknik ekibin de katılmasının planlandığı öğrenildi. İngiliz devi ile yapılacak iş birliğinin son detaylarının görüşüleceği bu zirvenin ardından Galatasaray ile Manchester City'nin teknik heyetlerinin de ayrıca bir araya geleceği belirtildi. Öte yandan aylık divan toplantısı bugün Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

Divan Kurulu toplantısına katılmayacak olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, daha sonra ise UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde sarı-kırmızılı kulübü temsil edecek.