Fatih Terim’e sevgi seli – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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’e sevgi seli

Fatih Terim’e sevgi seli
Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde 'e sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı futbolseverler, tribüne çağırdıkları Terim için, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaptı. Fatih Terim de tribünlerin bu desteğine alkışlarla karşılık verdi.

Taraftarlar önce gerildi sonra coştu
'ın kritik Porto maçında tribünleri dolduran taraftarları gergin bir 90 dakika geçirdi. Kulakları 'da L.Moskova maçında olan sarı-kırmızılılarda, Porto'nun attığı goller sonrası gerginlik zirve yaptı. Schalke'den gelen gol haberi sonrasında ise tribünlerdeki gerginlik yerini büyük coşkuya bıraktı.
  1. 12.12.2018
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