Bundan sonrası güzel olsun
Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki şansını daha önce kaybeden Galatasaray, dün Porto’ya 3-2 yenilse de grubu 3’üncü bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koydu. Porto’nun Felipe ve Marega (pen) ve Oliveira ile bulduğu gollere, Cimbom Feghouli (pen) ve Eren’le yanıt verdi. Feghouli bir penaltıdan da yararlanamadı. Galatasaray daha etkili oynamasına ve birçok pozisyona girmesine karşın son vuruşlarda şanssızdı. Grubun diğer maçında Schalke, Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti.
YİNE PUAN ALAMADI
Porto karşısında ilk maçta olduğu gibi üstün bir oyun çıkarmasına karşın yenilmekten kurtulamayan temsilcimizde, Feghouli bir de penaltı kaçırdı. Ayrıca Belaruslu hakemler verdikleri garip penaltı kararları ile tepki çekti. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi 17 Aralık Pazartesi
SERİ BAŞI OLAMADI
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi, 17 Aralık Pazartesi günü 15.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekiminde seri başı olarak giremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenen en iyi 4 üçüncü ve Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile eşleşecek
GENÇLER ELENDi
UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, Porto'ya 2-0 yenildi. Aslan böylece grupta 3. oldu ve veda etti.
TARAFTAR ÇILDIRDI
Galatasaray taraftarları Twitter'dan Eren Derdiyok'u topa tuttu. İşte tepkiler: "Eren Derdiyok, 12 Haziran 1988'de Galatasaray taraftarını kanser etmek dünyaya geldi." Eren Porto savunmasına rahat nefes aldırıyor." "Cimbom DerdiÇOK."
- 12.12.2018
-
Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
-
2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
-
Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
Bundan sonrası güzel olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.