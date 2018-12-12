Bundan sonrası güzel olsun – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Bundan sonrası güzel olsun

Bundan sonrası güzel olsun

Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki şansını daha önce kaybeden , dün Porto’ya 3-2 yenilse de grubu 3’üncü bitirdi ve UEFA biletini cebine koydu. Porto’nun Felipe ve Marega (pen) ve Oliveira ile bulduğu gollere, Cimbom Feghouli (pen) ve Eren’le yanıt verdi. Feghouli bir penaltıdan da yararlanamadı. Galatasaray daha etkili oynamasına ve birçok pozisyona girmesine karşın son vuruşlarda şanssızdı. Grubun diğer maçında , ’yı 1-0 mağlup etti.

'a talih kuşu... Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansını daha önce kaybeden sarı-kırmızılılar, Porto'ya 3-2 kaybetmesine rağmen grubun diğer maçında 04'ün 'yı 1-0 yenmesiyle, bileti aldı. Maçta Porto'nun gollerini Felipe, Marega (P) ve Oliveira atarken, Galatasaray'ın golleri ise Feghouli (P) ile Eren'den geldi.

YİNE PUAN ALAMADI
Porto karşısında ilk maçta olduğu gibi üstün bir oyun çıkarmasına karşın yenilmekten kurtulamayan temsilcimizde, Feghouli bir de penaltı kaçırdı. Ayrıca Belaruslu hakemler verdikleri garip penaltı kararları ile tepki çekti. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi 17 Aralık Pazartesi

SERİ BAŞI OLAMADI
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi, 17 Aralık Pazartesi günü 15.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekiminde seri başı olarak giremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenen en iyi 4 üçüncü ve Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile eşleşecek

GENÇLER ELENDi
UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, Porto'ya 2-0 yenildi. Aslan böylece grupta 3. oldu ve veda etti.

TARAFTAR ÇILDIRDI
Galatasaray taraftarları Twitter'dan 'u topa tuttu. İşte tepkiler: "Eren Derdiyok, 12 Haziran 1988'de Galatasaray taraftarını kanser etmek dünyaya geldi." Eren Porto savunmasına rahat nefes aldırıyor." "Cimbom DerdiÇOK."
  1. 12.12.2018
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