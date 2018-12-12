Başkan Cengiz’den Bakan’a ziyaret
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, devlet erkanına olan ziyaretlerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkan Mustafa Cengiz'i makamında kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Başkan Mustafa Cengiz'in görüşmesi yaklaşık 40 dakika kadar sürdü.
FORMA HEDİYE ETTİ
Başkan Mustafa Cengiz, Spor Bakanlığı'ndaki kabulün ardından Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray formasını hediye etti.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
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baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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