Başkan Cengiz’den Bakan’a ziyaret – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Başkan Cengiz’den Bakan’a ziyaret

Başkan Cengiz’den Bakan’a ziyaret

Başkanı , devlet erkanına olan ziyaretlerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkan 'i makamında kabul etti. Gençlik ve 'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; ile Başkan 'in görüşmesi yaklaşık 40 dakika kadar sürdü.

FORMA HEDİYE ETTİ
Başkan Mustafa Cengiz, 'ndaki kabulün ardından Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı formasını hediye etti.

  1. 12.12.2018
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