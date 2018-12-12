Abdurrahim Albayrak futbolu beğendi
TFF'DEN TEBRİK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ı tebrik etti. TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tebrikler Galatasaray. D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp, Avrupa Ligi'ne kaldı. Tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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