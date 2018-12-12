Abdurrahim Albayrak futbolu beğendi – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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futbolu beğendi

Abdurrahim Albayrak futbolu beğendi
Galatasaray 2. Başkanı , maç sonunda 'in oyuncuları tebrik ettiğini açıkladı. Albayrak, "Kaybettik ama böyle oynayalım yenilelim. Gerçekten çok güzel oynadık. Çok gol kaçırdık. Kaybetmeyi hak etmedik. Soyunma odasında inanılmaz bir hava var. Ben bugünkü futboldan son derece mutluyum. Soyunma odasında alkış kıyamet koptu" diye konuştu.

TFF'DEN TEBRİK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ı tebrik etti. TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tebrikler Galatasaray. D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp, Avrupa Ligi'ne kaldı. Tebrik eder, Avrupa Ligi son 32 turunda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 12.12.2018
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