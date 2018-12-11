Galatasaray'ın D Grubu'ndaki rakiplerinden Schalke 04, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medyadan sarı kırmızılı ekibe mesaj gönderdi.
Galatasaray, D Grubu son maçında Porto'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, Lokomotiv Moskova'nın deplasmanda Schalke'ye 1-0 yenilmesi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Maçın ardından Alman ekibi, resmi twitter hesabından Galatasaray'lı bir paylaşımda bulundu.
Lokomotiv Moskova'ya golü atan Alessandro Schöpf'ün göz kırptığı görselle yapılan paylaşımda Schalke, Galatasaray'a "Önemli değil" mesajını gönderdi.
- 11.12.2018 23:04
- Güncelleme: 12.12.2018 00:14
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
Schalke'den Galatasaray'a mesaj: "Önemli değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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