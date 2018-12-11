Galatasaray'ın grubunda canlı puan durumu!
Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki canlı puan durumu fotomac.com.tr'de...
Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki canlı puan durumu anbean fotomac.com.tr'de...
CANLI SKOR
GALATASARAY 1-2 PORTO | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
SCHALKE 04 0-0 LOKOMOTİV MOSKOVA | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
PUAN DURUMU
1. Porto | 16 Puan
2. Schalke 04 | 9 Puan
3. Galatasaray | 4 Puan
4. Lokomotiv Moskova | 4 Puan
- 11.12.2018 21:24
- Güncelleme: 11.12.2018 21:42
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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