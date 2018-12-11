Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda puan durumu!
11 Aralık 2018, Salı
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'ın grubunda canlı puan durumu!

Galatasaray'ın grubunda canlı puan durumu!

Temsilcimiz 'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki canlı puan durumu fotomac.com.tr'de...

Temsilcimiz 'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki canlı puan durumu anbean fotomac.com.tr'de...

CANLI SKOR

GALATASARAY 1-2 PORTO | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

SCHALKE 04 0-0 LOKOMOTİV MOSKOVA | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

PUAN DURUMU

1. Porto | 16 Puan
2. Schalke 04 | 9 Puan
3. Galatasaray | 4 Puan
4. Lokomotiv Moskova | 4 Puan

  1. 11.12.2018 21:24
  2. Güncelleme: 11.12.2018 21:42
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