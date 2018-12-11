MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-3 Porto | MAÇ ÖZETİ Galatasaray Schalke 04'e duacı! ÖZET İZLE
11 Aralık 2018, Salı
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MAÇ SONUCU | 2-3 Porto | MAÇ ÖZETİ 04'e duacı!

MAÇ SONUCU | <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> 2-3 Porto | MAÇ ÖZETİ Galatasaray <a href="/index/schalke?id=b6b24e40-74c0-497a-b187-4813a95f411f" class="" rel="tag">Schalke</a> 04'e duacı!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda , konuk ettiği Porto'ya 3-2 mağlup oldu. , - maçından gelen 1-0'lık sonuç ile yoluna UEFA 'nde devam etmeyi garantiledi. Porto ve , Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı. ise grubu 3 puanla sonuncu tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda , konuk ettiği Porto'ya 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, - maçından gelen 1-0'lık sonuç ile UEFA 'nde yoluna devam etmeyi garantiledi.

Maçta 'ın gollerini 45+1.dakikada penaltıdan Feghouli ve 65.dakikada kaydederken Porto'nun gollerini 17.dakikada Felipe, 42.dakikada Marega ve 57.dakikada Sergio Oliviera kaydetti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6 maçta topladığı 4 puan ile averaj farkı sayesinde 'nın önünde UEFA 'ne kalmayı garantiledi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın 'de hafta sonu ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcular , , ve Henry Onyekuru, Porto müsabakasında yedeğe çekildi.

Porto karşılaşmasında bu futbolcuların yerine, Maicon Roque ile cezaları nedeniyle müsabakasında görev yapamayan , Fernando Reges ve Badou Ndiaye forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, ve Emre Akbaba maçın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues ve 11'i ile başladı.

Takımın yedek kulübesinde , , ve Onyekuru'nun yanı sıra İsmail Çipe, Martin Linnes ve bulundu.

TERİM'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör 'e sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, tribüne çağırdıkları tecrübeli teknik adam için, "İmparator " şeklinde tezahürat yaptı.

Fatih Terim, taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verdi.

ALEX TELLES TRİBÜNE ÇAĞRILDI

Galatasaraylı taraftarlar, Porto'da forma giyen eski futbolcuları 'i tribüne çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giden Telles, "Üçlü" çektirdi.

Öte yandan, Porto'nun kadrosunda cezalı Jesus Corona, ceza sınırındaki Otavio ve Militao ile sakat olan Vincent Aboubakar yer almadı.

GALATASARAY, UEFA GENÇLİK LİGİ'NE VEDA ETTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 19 yaş altı ekiplerinin karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi'nden elendi.

Grupta bugün oynanan 6. ve son maçlarda Galatasaray sahasında Porto'ya 2-0 mağlup olurken, Lokomotiv Moskova deplasmanda 04'ü 4-1 yendi.

Porto 13 puanla grubu lider bitirirken, 10 puan toplayan Lokomotiv Moskova averajla ikinci sırada yer aldı. Rus ekibiyle aynı puana sahip Galatasaray grubu averajla üçüncü bitirerek, bir puanı bulunan Schalke 04 ile organizasyona veda etti.

MAÇ ÖNCESİNDE DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, iki kulübün yöneticileri ile UEFA delegeleri katıldı.

211 MEDYA MENSUBU TAKİP ETTİ

Galatasaray-Porto maçına medya mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 211 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı.

Müsabakayı Portekiz'den 17, Japonya'dan 2, Hollanda, Fransa ve Norveç'ten de birer basın mensubunun takip ettiği bildirildi.

  1. 11.12.2018 22:44
  2. Güncelleme: 11.12.2018 23:28
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