Avrupa fatihi Galatasaray tur peşinde!

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi kuraları çekilince umutlanmıştı. İlk maçta alınan 3-0'lık Lokomotiv galibiyeti de keyiflendirmişti. Ancak sonrasında Cimbom, 'forvetsizlik' yüzünden sıkıntı çekti. Önce gruptan çıkma şansını yitirdi, sonra da Lokomotiv'e yenilerek üçüncülüğü tehlikeye attı. Bugün 20.55'te Porto'yu ağırlayacak. Maçı Belaruslu Kulbakov yönetecek.



ROTA BAKÜ

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazandığı UEFA Kupası'nın ardından bu sezon öncelikle Kupa 2'de yoluna devam etmeye çalışacak. Bugün Porto'yu mağlup ederse üçüncü sıradaki yerini garantileyecek olan sarı-kırmızılıların gelecekteki hedefi ise 29 Mayıs'ta kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki finale adını yazdırmak olacak.



RAKİP PORTO YEDEKLERLE

Porto, bugün Galatasaray karşısında yedek ağırlıklı kadrosuyla sahada olacak. Militao, Otavio, Corona, Aboubakar ve Tiquinho, Cimbom'a karşı bugün forma giymeyecek isimler.



277. RANDEVU

Galatasaray Avrupa Kupaları'nda 277. maçına çıkıyor. 99 kez kazandı, 105 defa yenildi. 72 maç berabere bitti. Cimbom 373 golüne karşılık, kalesinde 409 gol gördü.



MECBUREN YİNE EREN

Fatih Terim basın toplantısında forvetsizlikten yakınırken bugün mecburiyetten yine Eren Derdiyok'u sahaya sürecek. Eren yine kötü oynarsa İmparator Onyekuru veya Rodrigues'i forvete çekecek. Eren son maçta gol atmasına rağmen yine etkisizdi.



MELO İLE YIKMIŞTI

Galatasaray, Porto'yu en son 2013 yılında mağlup etmişti. Sarıkırmızılı taraftarların sevgilisi Felipe Melo'nun tek golüyle Aslan rakibini Emirates Kupası'nda 1-0 yenmişti. Cimbom tarihin bir kez daha tekrar etmesi için uğraşacak.



PORTO AFFETMİYOR

İki takımın istatistiklerine bakılınca Porto ağır basıyor. Portekiz temsilcisi her 5 pozisyonda 1 gol atıyor. Galatasaray ise bu konuda 'bitirici' bir forveti olmadığı için sıkıntılı. Sarı-kırmızılılar, 20 pozisyona girip ancak 1 defa fileleri sarsabiliyor.



3 PUANA KAFASI RAHAT

Galatasaray'ın grupta üçüncü olup Avrupa Ligi'nde yola devam edebilmesi için birkaç ihtimal var. Galatasaray kazanırsa diğer maçın bir önemi yok. Puan kaybı halinde gözler Schalke-Lokomotiv maçına çevrilecek. Rus ekibi Almanya'dan 3 puan çıkaramazsa elenecek.



GALATASARAY'A YAKIŞMADI

Galatasaray, Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal'a plaket verilmesine gösterilen tepkilerle ilgili bir açıklama yayınladı. Tüm rakiplere maç günü anısı olarak plaket verildiği belirtilerek, "Sporda adil yönetim ve şeffaflık talebimizi, 'Galatasaray'ın işine gelmediği için bağırıyor' düzeyinde yorumlamasını, Hasan Kartal'a yakıştıramadık" denildi.



GALATASARAY KAMPA GİRDİ

Devler Ligi'nde Ligi'nde Porto ile oynayacak olan Cimbom dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Dinamik ısınmanın ardından, 5'e 2 dar alan oyunu gerçekleşti. İdman taktik çalışmayla sona erdi. Abdurrahim Albayrak da takip etti.



TARAFTARA GÜVENİYOR

Ligde ve Avrupa'da kötü giden Cimbom'un en büyük güvencesi Porto karşılaşmasının iç sahada oynanıyor olması. Sarı-kırmızılılar bu sezon sahasında hiç kaybetmedi. Süper Lig'de 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.



4 MAÇTIR SUSKUN

Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçta Türk Telekom Stadı'nda, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenmişti. Aslan ardında oynadığı iki Schalke, Porto ve Lokomotiv maçlarında fileleri sarsamadı. Cimbom bugün suskunluğunu bozmaya çalışacak.



BÜYÜK İLGİ VAR

Aslan'ın, Porto ile oynayacağı mücadeleye taraftardan yoğun ilgi var. Takımın kötü gidişatına ve olumsuz havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarların stadı doldurması bekleniyor. Bugünkü randevuya 40 bin taraftar akın edecek.