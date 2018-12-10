Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Podolski'den taraftarına mesaj

Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj

Eski Galatasaraylı futbolcu : "Sizin ülkenizde yaşamış, sizin tutkuyla gönül verdiğiniz takımda oynamış olmaktan gurur duyuyorum"

Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu , Türkiye'de yaşamış ve sarı-kırmızılı ekipte oynamış olduğu için gurur duyduğunu belirtti.

Alman futbolcu, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

Podolski, Galatasaraylı taraftarların kendisine hala destek olduğunu aktararak, "Türk ve Galatasaraylı tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Sizin desteğiniz daima kusursuz ve inanılmaz. Hala bana gönderdiğiniz mesajları okuyorum. Sizin ülkenizde yaşamış, sizin tutkuyla gönül verdiğiniz takımda oynamış olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkürler. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı ekibin maçları ve rakipleriyle ilgili sık sık paylaşımda bulunuyor.

  1. 10.12.2018 20:44
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