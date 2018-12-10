Palabıyık ile 6.kayıp!

Galatasaray, evinde Çaykur Rize ile 2-2 berabere kalarak büyük şok yaşadı. Aslan'ın Karadeniz ekibine takıldığı mücadelede Ali Palabıyık düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, iç sahada Palabıyık'ın yönettiği maçlarda genelde sıkıntı yaşıyor. Cimbom, deneyimli hakemin düdük çaldığı 11 iç saha karşılaşmasından sadece 5 galibiyet çıkarabildi. 6 karşılaşmada puan yitirdi. Rize maçında Linnes'in pozisyonunda penaltı çıkmayınca öfkelendiler.



PLAKET KRİZİ

Galatasaray yöneticileri, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal'a plaket verdi. Kartal maç sonrası, Kulüpler Birliği'nin yayınladığı açıklama ile ilgili, "Kimin ayağına basarsan neticede o bağırıyor" deyince Albayrak ve Günay taraftarların hedefinde yer aldı



SAMURAY AÇILDI

Geçen sezon ligde 3 asist yapan Nagatomo, bu sezon ilk asistini Çaykur Rize maçında Eren Derdiyok'a yaptı. 90 dakika sahada kalan Samuray'ın 1 şutu boşa gitti. 2 kilit pas verdi. Nagatomo'nun ayrıca 4 ortasının 1'i yerini buldu



HIZLI BAŞLADI

Cezasının bitmesinin ardından formasına kavuşan Rodrigues, 5. haftadaki Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk golünü Rizespor'a attı. Tudor'la 27 maçta 2 gol ve 4 asist yapan Hollandalı, Terim'le 28. maçında 11. golünü attı. 7. asistini yaptı.



G.SARAY'I DUYDUM

G.Saray'ın transfer gündeminde yer alan Renaud Emond ve Christian Luyindama için eski hocaları Marc Brys'ten açıklama geldi. Brys, "Standart'ın oyuncularının Galatasaray'ın ilgisini çektiğini duydum" dedi.



ÇOK KOŞTU ANCAK SONUÇ YOK

Muğdat, Galatasaray'da ilk kez 11'de sahaya çıktı. Akhisar karşısında sahada kaldığı ilk 45 dakikada 6.1 km ile ilk yarının en fazla koşan oyuncusu oldu. Fakat 45 dakika boyunca ne şut atabildi. Ne kilit pas verebildi. Orta yapamadı, uzun top atamadı, ara pası veremedi.



GEL DE YANMA!

Galatasaray'ın Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis gollerine ara vermiyor. Suudi Arabistan Ligi'nde bu hafta oynanan maçta Al Hilal, Al Nassr ile 2-2 berabere kalırken Al Hilal'ın golleri Gomis'ten geldi. Fransız yıldız, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 9 gol kaydetti.