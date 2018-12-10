UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray, Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma ümitlerinin tükendiği son karşılaşmada sarı kırmızılı temsilcimiz rotasını UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Grupta geride kalan 5 müsabakada sarı-kırmızılılar, 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Porto ise 13 puanla zirvede bulunuyor. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Hangi sonuçlar Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesini sağlar? Galatasaray - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NASIL TURLAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için Porto'yu yenme hesapları yapıyor. Grupta Porto ile Schalke 04 çıkmayı garantilemişti. Galatasaray'ın zorlu mücadele öncesi 4 puanı bulunurken, Rus ekibi ise 3 puanda.

GALATASARAY'IN ÜÇÜNCÜLÜK HESAPLARI

Galatasaray, Porto'yu mağlup etmesi durumunda diğer maça bakmaksızın gruptan üçüncü olarak çıkacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ya da berabere kalması durumunda ise Lokomotiv Moskova'nın Almanya deplasmanında puan kaybetmesini beklenecek.

GALATASARAY - PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında Galatasaray, yarın saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Mücalede beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda evinde mücadele edeceği Porto maçı ile birlikte Avrupa kupalarındaki 277. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyetle ayrılırken, 105 kez de mağlup oldu.

AVRUPA'DA 277. RANDEVU

Galatasaray, Porto karşılaşması ile Avrupa kupalarında 277. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce çıktığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 409 gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Portekiz temsilcisiyle oynayacakları maçın kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 110. MAÇ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 109 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 54 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 180 gole kapatamadı.

SERDAR AZİZ CEZALI

Galatasaray'da Serdar Aziz sarı kart cezasından dolayı Porto karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Akbaba, Sinan Gümüş ile Younes Belhanda'nın da sakatlıkları devam ediyor. Bu önemli müsabaka öncesi Martin Linnes ile Ryan Donk ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 5 maçtır sahada takımının yanında yer almıyor. Cezalı müsabakalarda tribünde olan Terim, Porto maçında sahadaki yerini alacak.

PORTO'DAKİ TANIDIK İSİMLER

Porto'da Türkiye'de forma giymiş birçok isim bulunuyor. Brezilyalı futbolcu Alex Telles Galatasaray'da, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ve Brezilyalı Fabiano Fenerbahçe'de oynamıştı. Galatasaray'da oynayan Maicon ise bir dönem Porto kadrosundaydı.

alatasaray, Avrupa kupalarında Portekiz temsilcileri ile bugüne kadar 6 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 3 kez galip gelirken, 3 defa ise mağlup oldu.

GALATASARAY 6 KEZ PORTEKİZ EKİPLERİYLE KARŞILAŞTI

Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Portekiz ekipleri ile 7. müsabakasına çıkacak. İlk olarak 6 Kasım 2008'de Benfica ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, mücadeleden Emre Aşık ve Ümit Karan'ın golleri ile 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında Portekiz ekiplerinden Benfica, Braga ve Porto ile oynadı. Bu üç takımla toplam 6 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, sahadan 3 kez galip ayrılırken, 3 defa da rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Porto ile daha önce 1 kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki maçı 1-0 kaybetti.