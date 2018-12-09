Galatasaray - Porto maçına Belaruslu hakem
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile 11 Aralık Salı günü sahasında yapacağı maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak.
Karşılaşmada Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.
Dördüncü hakemliğini Yury Khomchenko'nun üstleneceği maçın ilave yardımcı hakemleri ise Dzmitry Dzmitryieu ve Denis Scherbakov olacak.
- 9.12.2018 14:38
- Güncelleme: 9.12.2018 14:39
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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