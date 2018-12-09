Galatasaray - Porto maçına Belaruslu hakem
09 Aralık 2018, Pazar
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- maçına hakem

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> - <a href="/index/porto?id=354a4fb9-dc06-4545-a3e6-5dec305ef2cf" class="" rel="tag">Porto</a> maçına <a href="/index/belaruslu?id=683f0aea-7fe0-4b4d-898b-e92c6c4ca704" class="" rel="tag">Belaruslu</a> hakem

'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz temsilcisi ile 11 Aralık Salı günü sahasında yapacağı maçı hakem yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak.

Karşılaşmada Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Dördüncü hakemliğini Yury Khomchenko'nun üstleneceği maçın ilave yardımcı hakemleri ise Dzmitry Dzmitryieu ve Denis Scherbakov olacak.

  1. 9.12.2018 14:38
  2. Güncelleme: 9.12.2018 14:39
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