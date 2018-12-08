Twitter’ın şampiyonu Galatasaray
Galatasaray, Twitter’da 2018 yılının en çok etkileşim alan spor kulübü oldu.
MELO 35'İNDE EN İYİ ORTA SAHA
Palmeiras ile Brezilya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan eski Galatasaraylı Felipe Melo, ligin 'en iyi orta saha oyuncusu' seçildi. 35 yaşındaki ön libero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya çok şükürler olsun ki Brezilya'nın en iyi orta saha oyuncusu ödülünü aldım" dedi.
PRANDELLİ GENOA'DA
İtalya Kupası'nda Serie C takımlarından Virtus Entella'ya penaltılarla elenen Genoa, teknik direktör Juric'i gönderip yerine Cesare Prandelli'yi getirdi. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Prandelli, 8 yıl sonra Serie A'ya dönmüş oldu. 61 yaşındaki Cesare son olarak Al Nasr takımında görev yapmıştı.
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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