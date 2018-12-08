Twitter’ın şampiyonu Galatasaray
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Twitter’ın şampiyonu

Twitter’ın şampiyonu <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>

, Twitter’da 2018 yılının en çok etkileşim alan spor kulübü oldu.

Twitter'ın açıkladığı 2018 verilerine göre Türkiye, bu sene Twitter'da en çok 'ın resmi hesabıyla etkileşime geçti. Terim'in, Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabına yazdığı "Bakın kim geri döndü?" tweet'i ise Türkiye'de 2018'de en çok retweet edilen spor tweeti oldu.

MELO 35'İNDE EN İYİ ORTA SAHA

Palmeiras ile Brezilya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan eski Galatasaraylı , ligin 'en iyi orta saha oyuncusu' seçildi. 35 yaşındaki ön libero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya çok şükürler olsun ki Brezilya'nın en iyi orta saha oyuncusu ödülünü aldım" dedi.

PRANDELLİ GENOA'DA

İtalya Kupası'nda Serie C takımlarından Virtus Entella'ya penaltılarla elenen , teknik direktör Juric'i gönderip yerine 'yi getirdi. Bir dönem 'ı da çalıştıran Prandelli, 8 yıl sonra Serie A'ya dönmüş oldu. 61 yaşındaki Cesare son olarak Al Nasr takımında görev yapmıştı.
  1. 8.12.2018
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