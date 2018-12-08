Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a yanıt!
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, “Galatasaray’a karşı değil diyorsanız oraya 18 takımı da yazacaktınız. Metnin sahibi hala ortada yok? Biz biliyoruz. Kral çıplak!..” diye konuştu.
MAÇ VERİLMEYEN HAKEMLERİ AÇIKLAYIN
Bildiriyi yazanın hala ortaya çıkmamasını da eleştiren Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı: "Neden yıllardır bazı hakemler bazı takımların maçlarına verilmiyordu! Çıkıp açıklasınlar. MHK'nin açıklamasında ne gibi sıkıntı vardır. Sayın başkan benimle alakası yok dedi. Ancak metnin sahibi hala ortada yok. Aslında biz biliyoruz yazarını. Kral çıplak ama bizden başka bunu söyleyen yok. Sözlü olarak bir anlaşma yapılmışsa bunun bir zaptı olur. Yönetim kurulu kararıysa ıslak imzası olur. Ben yaptım demekle olmaz. Üzüldük!"
ASLA KATILMAYIZ!
Bugün katılmadılar, yarın katılırlar şeklinde yaklaşımı da hiç hoş bulmuyorum. Herkesi tatmin edecek ortak bir nokta bulunmadığı sürece Kulüpler Birliği'ne katılmayacağız. Bu tavırlarına devam ederlerse başka aksiyonların içinde yer alacağız.
- Bu hakemlerin diyalog kayıtlarını istedik ancak hala vermediler. IFAB'ın 2. maddesi açık. Tartışmalı durumlarda mutlaka vermek zorunda. Bizim demokratik taleplerimiz cezaya tabii ancak bazı kulüplerin açık ve net tehdidine ceza yok. Burada bir çifte standart var.
- Biz futbolu ve bütün paydaşları ciddiye alıyoruz. Bu sadece bizimle alakalı olduğu için harekete geçmedik. Bizi bilen bilir, Anadolu kulübüne yapılsaydı yine aynı tepkiyi verirdik.
- Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'e verilen ikinci 45 günlük hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasını da onadı. G.Saray Kulübü'ne kesilen 160 bin TL'lik para cezası da onandı.
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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