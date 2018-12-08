Galatasaray Linnes ile imzalıyor!
Ocak ayında masaya oturulacak Norveçli’ye zam yapılacak.
Galatasaray, savunmanın başarılı ismi Martin Linnes'in sözleşmesini uzatacak. Norveçli oyuncuya devre arasında 2+1 yıllık yeni kontrat teklif edileceği öğrenildi. Linnes'in ücretine de bir miktar zam yapılacak. Tecrübeli oyuncu, halen 950 bin euro+maç başına 10 bin euro'ya oynuyor. Terim'in jokeri olan ve hem sağ bekte hem sol bekte görev alabilen 27 yaşındaki Linnes bu sezon şans bulduğu 11 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Mariano'yu kulübeye yollayan oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek.
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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