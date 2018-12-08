Galatasaray Linnes ile imzalıyor!

Galatasaray, savunmanın başarılı ismi Martin Linnes'in sözleşmesini uzatacak. Norveçli oyuncuya devre arasında 2+1 yıllık yeni kontrat teklif edileceği öğrenildi. Linnes'in ücretine de bir miktar zam yapılacak. Tecrübeli oyuncu, halen 950 bin euro+maç başına 10 bin euro'ya oynuyor. Terim'in jokeri olan ve hem sağ bekte hem sol bekte görev alabilen 27 yaşındaki Linnes bu sezon şans bulduğu 11 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Mariano'yu kulübeye yollayan oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek.