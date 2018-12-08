Galatasaray Linnes ile imzalıyor!
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Linnes ile imzalıyor!

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Linnes ile imzalıyor!

Ocak ayında masaya oturulacak Norveçli’ye zam yapılacak.

, savunmanın başarılı ismi 'in sözleşmesini uzatacak. Norveçli oyuncuya devre arasında 2+1 yıllık yeni kontrat teklif edileceği öğrenildi. Linnes'in ücretine de bir miktar zam yapılacak. Tecrübeli oyuncu, halen 950 bin euro+maç başına 10 bin euro'ya oynuyor. Terim'in jokeri olan ve hem sağ bekte hem sol bekte görev alabilen 27 yaşındaki Linnes bu sezon şans bulduğu 11 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Mariano'yu kulübeye yollayan oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek.

  1. 8.12.2018
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