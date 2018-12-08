Galatasaray 3 haftadır basın toplantısına katılmıyor
Galatasaray teknik ekibi, 3 haftadır karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantılarında yer almıyor.
- 8.12.2018 22:26
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Galatasaray 3 haftadır basın toplantısına katılmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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