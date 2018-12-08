Galatasaray 3 haftadır basın toplantısına katılmıyor
08 Aralık 2018, Cumartesi
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3 haftadır basın toplantısına katılmıyor

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> 3 haftadır basın toplantısına katılmıyor

teknik ekibi, 3 haftadır karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantılarında yer almıyor.

ile sahasında 2-2 berabere kalan 'da maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına bu hafta da herhangi bir isim katılmadı. 'in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Levent Şahin ya da , üst üste 3 maçtır toplantılarda yer almadı. Konyaspor maçında teknik ekipten herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonrasında Kulübü 20 bin TL ceza alırken, Beşiktaş karşılaşması sonrasında da herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonucunda 'Talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

  1. 8.12.2018 22:26
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