Galatasaray'da Rize hazırlıkları başladı!
07 Aralık 2018, Cuma
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'da Rize hazırlıkları başladı!

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Rize hazırlıkları başladı!

Sarı-kırmızılılar, ’ndaki Keçiörengücü maçı sonrası hemen ligdeki maçının hazırlıklarına başladı. İdmanda kupa maçına çıkanlar yenileme çalışması gerçekleştirdi. Taktik antrenmanda hücum opsiyonları üzerinde duruldu.

derbisinde yedek bekleyen ve Keçiörengücü maçında kadroya alınmayan Sofiane Feghouli ilk 11'de dönüyor. Cezayirli futbolcunun sağ kanatta Onyekuru'nun yerinde oynayacağı öğrenildi. Gözden çıkarılan 'un yerine Onyekuru'nun en uçta görev yapacağı ifade edildi.

RİZE'YE PALABIYIK

'ın yarın TT Stadı'nda 19.00'da yapacağı Ç. Rize maçının hakemi oldu. Palabıyık ile 10 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. Rize ise 13 maçını yöneten Palabıyık'la 4 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

GALATASARAY VAR'DAN 5 PUAN KAYBETTİ

'e bu sezon getirilen VAR sistemi en çok 'ın canını yaktı. 14 haftada yapılan incelemeye göre; sarı-kırmızılılar VAR olmasaydı 5 puan fazla toplayarak 29 puana çıkacaktı. F.Bahçe ise eksi 4 puanla sonuncu olacaktı.

ÇİPE GÜVEN VERDİ

'nın ilk alternatifi olan İsmail Çipe, Keçiörengücü maçında bir kez daha 'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcının, genç kalecinin performansını beğendiği öğrenildi.

ATALAY BABACAN FORMAYI KAPTI

Kupa maçında şık bir gol atan Atalay Babacan, 'in gözüne girdi. ve Emre Akbaba'nın yokluğunda 10 numaralı pozisyondaki boşluğu doldurması beklenen Atalay'ın Çaykur Rize maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

PFDK'DAN CEZA

derbisi sonrası 'ya sevk edilen Galatasaray'ın cezası belli oldu. Aslan'a saha olayları nedeniyle 20, karşılaşma sonrası röportaj verilmemesinden dolayı 40 bin lira para cezası verildi.
  1. 7.12.2018
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