Galatasaray'da Rize hazırlıkları başladı!
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçı sonrası hemen ligdeki Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. İdmanda kupa maçına çıkanlar yenileme çalışması gerçekleştirdi. Taktik antrenmanda hücum opsiyonları üzerinde duruldu.
RİZE'YE PALABIYIK
Galatasaray'ın yarın TT Stadı'nda 19.00'da yapacağı Ç. Rize maçının hakemi Ali Palabıyık oldu. Palabıyık ile 10 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. Rize ise 13 maçını yöneten Palabıyık'la 4 galibiyet, 6 yenilgi aldı.
GALATASARAY VAR'DAN 5 PUAN KAYBETTİ
Süper Lig'e bu sezon getirilen VAR sistemi en çok Galatasaray'ın canını yaktı. 14 haftada yapılan incelemeye göre; sarı-kırmızılılar VAR olmasaydı 5 puan fazla toplayarak 29 puana çıkacaktı. F.Bahçe ise eksi 4 puanla sonuncu olacaktı.
ÇİPE GÜVEN VERDİ
Fernando Muslera'nın ilk alternatifi olan İsmail Çipe, Keçiörengücü maçında bir kez daha Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcının, genç kalecinin performansını beğendiği öğrenildi.
ATALAY BABACAN FORMAYI KAPTI
Kupa maçında şık bir gol atan Atalay Babacan, Fatih Terim'in gözüne girdi. Belhanda ve Emre Akbaba'nın yokluğunda 10 numaralı pozisyondaki boşluğu doldurması beklenen Atalay'ın Çaykur Rize maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
PFDK'DAN CEZA
Beşiktaş derbisi sonrası PFDK'ya sevk edilen Galatasaray'ın cezası belli oldu. Aslan'a saha olayları nedeniyle 20, karşılaşma sonrası röportaj verilmemesinden dolayı 40 bin lira para cezası verildi.
- 7.12.2018
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Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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