Selezynov'a kapılar kapalı!
Galatasaray forması giymeyi çok isteyen Selezynov’a Terim’den onay çıkmadı.
Terim'in önce diğer alternatiflere bakmak istediği öğrenildi.
GÖZYAŞI DÖKTÜ
Akhısarspor'un eski kaleci antrenörü Fevzi Layiç, Selezynov ile ilgili bir anısını anlattı. Layiç, "Transferin son günüydü, Seleznov G.Saray'dan teklif almıştı. Bir türlü transfer gerçekleşmeyince oyuncunun antrenmana çıkarken gözyaşlarına hakim olamadığını gördüm" dedi.
ÇOCUK GİBİYİM
Sosyal medya hesabında U-21 takımıyla çıktığı antrenmana ait bir video paylaşan Seleznyov yaptığı açıklamasında; "Bugün bir çocuk gibi hissettim. Bir çocuk gibi, ne önemi var, ne kadar önemli değil. Önemli olan sadece oyun oynamak ve futboldan zevk almak" diye konuştu.
KAPIYI KAPATTI
Akhisarspor'un Teknik Direktörü Cihat Arslan, Seleznyov hakkında kararını verdi. Arslan oyuncunun durumuyla ilgili, "Yeni takımında ona başarılar dilerim" diye konuştu.
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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