Terim'in önce diğer alternatiflere bakmak istediği öğrenildi.



GÖZYAŞI DÖKTÜ

Akhısarspor'un eski kaleci antrenörü Fevzi Layiç, Selezynov ile ilgili bir anısını anlattı. Layiç, "Transferin son günüydü, Seleznov G.Saray'dan teklif almıştı. Bir türlü transfer gerçekleşmeyince oyuncunun antrenmana çıkarken gözyaşlarına hakim olamadığını gördüm" dedi.



ÇOCUK GİBİYİM

Sosyal medya hesabında U-21 takımıyla çıktığı antrenmana ait bir video paylaşan Seleznyov yaptığı açıklamasında; "Bugün bir çocuk gibi hissettim. Bir çocuk gibi, ne önemi var, ne kadar önemli değil. Önemli olan sadece oyun oynamak ve futboldan zevk almak" diye konuştu.



KAPIYI KAPATTI

Akhisarspor'un Teknik Direktörü Cihat Arslan, Seleznyov hakkında kararını verdi. Arslan oyuncunun durumuyla ilgili, "Yeni takımında ona başarılar dilerim" diye konuştu.