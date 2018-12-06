Selezynov'a kapılar kapalı!
06 Aralık 2018, Perşembe
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'a kapılar kapalı!

Selezynov'a kapılar kapalı!

forması giymeyi çok isteyen ’a ’den onay çıkmadı.

'in önce diğer alternatiflere bakmak istediği öğrenildi.

GÖZYAŞI DÖKTÜ
Akhısarspor'un eski kaleci antrenörü Fevzi Layiç, ile ilgili bir anısını anlattı. Layiç, "Transferin son günüydü, Seleznov G.Saray'dan teklif almıştı. Bir türlü transfer gerçekleşmeyince oyuncunun antrenmana çıkarken gözyaşlarına hakim olamadığını gördüm" dedi.

ÇOCUK GİBİYİM
Sosyal medya hesabında U-21 takımıyla çıktığı antrenmana ait bir video paylaşan yaptığı açıklamasında; "Bugün bir çocuk gibi hissettim. Bir çocuk gibi, ne önemi var, ne kadar önemli değil. Önemli olan sadece oyun oynamak ve futboldan zevk almak" diye konuştu.

KAPIYI KAPATTI
Akhisarspor'un Teknik Direktörü Cihat Arslan, Seleznyov hakkında kararını verdi. Arslan oyuncunun durumuyla ilgili, "Yeni takımında ona başarılar dilerim" diye konuştu.

  1. 6.12.2018
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