Hıncal Uluç'tan Galatasaray yorumu!
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'a dair mini bir değerlendirme yaptı.
Sabah gazetesinin duayen yazarı Hıncal Uluç, derbide karşı karşıya gelen Terim ve Güneş'i karşılaştırdı: Derbide Şenol Güneş ile Fatih Terim arasında puan kaybetme yarışı yapıldı. Bu yarışı Terim kazandı. Kötü bir derbiydi. Galatasaray futbol oynamıyor ve Terim mazeretler üretiyor. Ya Güneş? Bu Galatasaray'ın farkına varsaydı 5'lik yapardı. Ancak Güneş de gidip domine ettiği ilk yarının ardından Güven'in yerine Atiba'yı oyuna alıyor. Ben buna 'Korkuyorsun' derim. Özgüven değil bu... Tüm bunlara rağmen Şenol Güneş'i takdir ettiği yanı şu: Fatih Terim'den kat kat üstün olduğu yanı var. Güven ve Dorukhan gibi gençleri oynatıyor. Galatasaray'da Ozan var ama şu takımda Celil ve Yunus neden oynamıyor
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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