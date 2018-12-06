Sabah gazetesinin duayen yazarı Hıncal Uluç, derbide karşı karşıya gelen Terim ve Güneş'i karşılaştırdı: Derbide Şenol Güneş ile Fatih Terim arasında puan kaybetme yarışı yapıldı. Bu yarışı Terim kazandı. Kötü bir derbiydi. Galatasaray futbol oynamıyor ve Terim mazeretler üretiyor. Ya Güneş? Bu Galatasaray'ın farkına varsaydı 5'lik yapardı. Ancak Güneş de gidip domine ettiği ilk yarının ardından Güven'in yerine Atiba'yı oyuna alıyor. Ben buna 'Korkuyorsun' derim. Özgüven değil bu... Tüm bunlara rağmen Şenol Güneş'i takdir ettiği yanı şu: Fatih Terim'den kat kat üstün olduğu yanı var. Güven ve Dorukhan gibi gençleri oynatıyor. Galatasaray'da Ozan var ama şu takımda Celil ve Yunus neden oynamıyor