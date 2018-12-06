Hıncal Uluç'tan Galatasaray yorumu!
06 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'tan yorumu!

<a href="/index/hincal-uluc?id=d0895aae-d233-481b-80f3-2f41fce4c28c" class="" rel="tag">Hıncal Uluç</a>'tan <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> yorumu!

Sabah Gazetesi yazarı , 'a dair mini bir değerlendirme yaptı.

Sabah gazetesinin duayen yazarı , derbide karşı karşıya gelen Terim ve Güneş'i karşılaştırdı: Derbide ile arasında puan kaybetme yarışı yapıldı. Bu yarışı Terim kazandı. Kötü bir derbiydi. futbol oynamıyor ve Terim mazeretler üretiyor. Ya Güneş? Bu 'ın farkına varsaydı 5'lik yapardı. Ancak Güneş de gidip domine ettiği ilk yarının ardından Güven'in yerine Atiba'yı oyuna alıyor. Ben buna 'Korkuyorsun' derim. Özgüven değil bu... Tüm bunlara rağmen 'i takdir ettiği yanı şu: 'den kat kat üstün olduğu yanı var. Güven ve Dorukhan gibi gençleri oynatıyor. Galatasaray'da Ozan var ama şu takımda Celil ve Yunus neden oynamıyor

  1. 6.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'tan yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN