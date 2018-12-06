Galatasaray'ın cezaları onandı – Fotomaç – 06 Aralık 2018
06 Aralık 2018, Perşembe
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'ın cezaları onandı

Galatasaray'ın cezaları onandı

() , Kulübü Başkanı ile sarı-kırmızılı futbolcu 'in () tarafından verilen cezalarını onadı.

'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Kulübünün 14 Kasım'da internet sitesinden yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilen 100 bin lira para cezası ile kulüp başkanı 'in 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezalarının tarafından onandığı belirtildi.

'in 13. haftasında ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası alan Galatasaraylı futbolcu 'in de cezalarının onandığı kaydedildi.


  1. 6.12.2018 17:33
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