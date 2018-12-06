Galatasaray'dan protesto! – Fotomaç – 06 Aralık 2018
06 Aralık 2018, Perşembe
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'dan protesto!

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan protesto!

Kulüpler Birliği Vakfı bugün saat 14.30’da toplanacak.

Birliğin 17 kulübün katılımı ile yayınladığı son bildiriyi geri çekmesini isteyen sarı-kırmızılılar, toplantıya katılmayacak.

DİNAMİT KOYDULAR
Eski yöneticilerden Prof. Dr. , Kulüpler Birliği Vakfı'na sarı-kırmızılı kulübü hedef alan açıklaması nedeniyle tepki gösterdi. Özdoğan, "Bildiriye imza atan kulüplerle hiçbir şekilde aynı masaya oturmam, çünkü Türk sporunun altına bir dinamit koymuşlardır" dedi.

  1. 6.12.2018
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