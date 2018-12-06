Galatasaray'dan protesto!
Kulüpler Birliği Vakfı bugün saat 14.30’da toplanacak.
Birliğin 17 kulübün katılımı ile yayınladığı son bildiriyi geri çekmesini isteyen sarı-kırmızılılar, toplantıya katılmayacak.
DİNAMİT KOYDULAR
Eski yöneticilerden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı'na sarı-kırmızılı kulübü hedef alan açıklaması nedeniyle tepki gösterdi. Özdoğan, "Bildiriye imza atan kulüplerle hiçbir şekilde aynı masaya oturmam, çünkü Türk sporunun altına bir dinamit koymuşlardır" dedi.
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
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Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
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Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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