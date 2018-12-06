Birliğin 17 kulübün katılımı ile yayınladığı son bildiriyi geri çekmesini isteyen sarı-kırmızılılar, toplantıya katılmayacak.



DİNAMİT KOYDULAR

Eski yöneticilerden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı'na sarı-kırmızılı kulübü hedef alan açıklaması nedeniyle tepki gösterdi. Özdoğan, "Bildiriye imza atan kulüplerle hiçbir şekilde aynı masaya oturmam, çünkü Türk sporunun altına bir dinamit koymuşlardır" dedi.